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Появилось видео с места ДТП на Киевском шоссе, где столкнулись трактор и два автомобиля
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Появилось видео с места ДТП на Киевском шоссе, где столкнулись трактор и два автомобиля 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Видео аварии, которая произошла 23 марта утром на Киевском шоссе, оказалось в распоряжении «360». Также стали известны и подробности случившегося.
По словам очевидца, таксист на высокой скорости врезался в трактор. От сильного удара машина такси влетела в автомобиль Mitsubishi. В результате ДТП на этом участке Киевского шоссе образовалась большая пробка.
Авария с участием трактора и двух машин произошла на Киевском шоссе 23 марта около 07:00. Все случилось на  километре трассы. По предварительной информации в результате ДТП два человека пострадали.
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