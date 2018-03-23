Появилось видео с места ДТП на Киевском шоссе, где столкнулись трактор и два автомобиля

Видео аварии, которая произошла 23 марта утром на Киевском шоссе, оказалось в распоряжении «360». Также стали известны и подробности случившегося.

По словам очевидца, таксист на высокой скорости врезался в трактор. От сильного удара машина такси влетела в автомобиль Mitsubishi. В результате ДТП на этом участке Киевского шоссе образовалась большая пробка.

Авария с участием трактора и двух машин произошла на Киевском шоссе 23 марта около 07:00. Все случилось на километре трассы. По предварительной информации в результате ДТП два человека пострадали.