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200 тысяч для лже-внука: в Оренбурге вновь обманули пенсионерку
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200 тысяч для лже-внука: в Оренбурге вновь обманули пенсионерку 

АиФ-Оренбург 41 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
В МО МВД «Оренбургское» с заявлением о мошенничестве обратилась пенсионерка, сообщает УМВД по Оренбургской области.
Ночью на домашний телефон женщины позвонил человек, представившийся ее внуком и сказал, что попал в ДТП — сбил пешехода. Для того, чтобы избежать наказания, ему нужно было 200 тысяч рублей. Через некоторое время домой к пожилой женщине пришел мужчина, которому она и отдала всю указанную сумму.
Полицейские вновь предупреждают оренбуржцев об изобретательности мошенников и необходимости осторожности в общении с незнакомыми людьми.
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