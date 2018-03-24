200 тысяч для лже-внука: в Оренбурге вновь обманули пенсионерку

Ночью на домашний телефон женщины позвонил человек, представившийся ее внуком и сказал, что попал в ДТП — сбил пешехода. Для того, чтобы избежать наказания, ему нужно было 200 тысяч рублей. Через некоторое время домой к пожилой женщине пришел мужчина, которому она и отдала всю указанную сумму.

Полицейские вновь предупреждают оренбуржцев об изобретательности мошенников и необходимости осторожности в общении с незнакомыми людьми.