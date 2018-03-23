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В США преступник спас жизнь младенцу
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В США преступник спас жизнь младенцу 

Свободная пресса 37 минут назад
Американский преступник спал пятимесячного ребенка, рискуя быть пойманным. Необычный случай произошел в США. Темнокожий угонщик автомобилей в очередной раз завладел чужой машиной. Но по дороге он заметил, что на заднем сидении авто установлена автолюлька, в которой мирно спит пятимесячный младенец. Преступник решил прервать поездку и остановился у ближайшей автозаправочной станции.
На кадрах видеонаблюдения видно, как он осторожно достает из машины детское кресло и направляется к кафе при бензоколонке. По словам продавца, мужчина был очень напуган и попросил забрать малыша, который все еще спал. После этого нарушитель уехал. Проснулся ребенок лишь после прибытия полицейских. Вскоре к месту происшествия приехала и мать случайно похищенного младенца.
«Мне было тяжело, потому что, будучи мамой четверых детей, я знала, что он голоден», — цитирует слова пострадавшей «Мир-24».
Известно, что угнанный автомобиль преступник бросил в пяти километрах от заправки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить его личность, ориентируясь на кадры, полученные со станции автозаправки.
Ранее «Свободная пресса» сообщала 10 способов отпугнуть воров от своей машины. Из множества автомобилей во дворе или на парковке профессиональные угонщики, воры или подростки-хулиганы с алкоголиками всегда выбирают какой-то один автомобиль. И это не случайный выбор. Но есть несложные вещи, которые заставляют воришек оставить вашу машину в покое.
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