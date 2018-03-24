Volkswagen влетел в остановку, легковушка подрезала автобус и другие ДТП на тюменских трассах: дорожные видео за неделю

Сложные погодные условия и плохая видимость стали причинами многих серьезных аварий, случившихся в Тюменской области на этой неделе. Водители не справлялись с управлением не только на федеральных трассах, но и на городских дорогах.

Volkswagen Polo «припарковался» на остановке

В ночь с четверга на пятницу, 23 марта, в Тюмени на улице 50 лет Октября водитель Volkswagen Polo не справился с управлением. Автомобиль врезался в бордюр, затем в столб, а после протаранил остановку. За рулем иномарки находился трезвый мужчина 1985 года рождения. Он получил ссадину лба и перелом коленной чашечки. Сотрудникам ГИБДД , прибывшим на место происшествия, водитель сказал, что был в машине один. Но фотографии и видео, сделанные очевидцами, опровергают его слова. Шумная компания молодежи уехала с места аварии на такси до приезда врачей, сотрудников МЧС и дорожных инспекторов.

Volkswagen влетел_2018-03-23 Смертельная авария на северной трассе

В понедельник, 19 марта, на 646-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись три автомобиля УАЗ, МАЗ и Mitsubishi Fuso Canter. В результате ДТП водитель 1958 года рождения и трое пассажиров отечественного внедорожника — мужчины 1993, 1973 и 1968 годов рождения — от полученных травм скончались на месте. Погибшими оказались сотрудники поисково-спасательного отряда поселка Куть-Ях МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района». Их УАЗ от сильного удара буквально разорвало на части.

В ДТП на трассе погибли спасатели

Водитель Renault Megane влетел в фуру

Читатель 72.ru прислал в редакцию видео, запечатлевшее момент столкновения Renault Megane и большегруза Mercedes. Эта авария случилась в понедельник, 19 марта, на 128-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск . Водитель легковушки на полном ходу влетел в фуру. В результате аварии травмы получили две 25-летние пассажирки Renault Megane. У первой пострадавшей медики диагностировали травму головы, у второй — сильный ушиб грудной клетки и перелом.

Volkswagen влетел3_2018-03-23 Легковушка преградила путь автобусу

В четверг, 22 марта, в Тюмени произошло сразу несколько аварий с участием общественного транспорта. На улице Республики автобус, следовавший по 15 маршруту, столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В салоне общественного транспорта упала и сломала ногу пассажирка 1960 года рождения. В этот же день на улице Мориса Тореза автобус налетел на дорожное ограждение, а на Малыгина водителю общественного транспорта преградила путь легковушка. Обе аварии обошлись без пострадавших.

ДТП на Малыгина

Металлическое ограждение пробило автомобиль BMW В пятницу, 23 марта, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и налетел на металлическое ограждение. Авария случилась на перекрестке улиц Чернышевского и Гранитной в Тюмени. Молодого человека 1991 года рождения, который находился за рулем иномарки, врачи госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. После просмотра видеоролика, запечатлевшему последствия этой аварии, становится понятно, что водителю повезло. Металлическое ограждение пробило заднюю дверь. Пассажиров в машине не было.

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