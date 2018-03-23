На улице 50 лет Октября Volkswagen Polo влетел в остановку

Сегодня ночью, 23 марта, у дома №88 по улице 50 лет Октября в Тюмени водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта.

— Иномарка ехала от улицы Одесской в сторону Пермякова. Она врезалась сначала в бордюр, потом в столб, а после — в остановку. Водитель — мужчина 1985 года рождения — рассказал прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД , что был в машине один. Он получил перелом коленной чашечки и ссадину лба, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области

По информации жителей соседних домов, которые стали свидетелями этой ночной аварии, в салоне иномарки находилась шумная компания молодежи. Пассажиры автомобиля VolkswagenPolo вызвали такси и покинули место происшествия до приезда спецслужб. Водитель, которому не удалось справиться с управлением, был трезв.