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На улице 50 лет Октября Volkswagen Polo влетел в остановку
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На улице 50 лет Октября Volkswagen Polo влетел в остановку 

72.ru 36 минут назад
Фото: 72.ru
Сегодня ночью, 23 марта, у дома №88 по улице 50 лет Октября в Тюмени водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта.
— Иномарка ехала от улицы Одесской в сторону Пермякова. Она врезалась сначала в бордюр, потом в столб, а после — в остановку. Водитель — мужчина 1985 года рождения — рассказал прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД, что был в машине один. Он получил перелом коленной чашечки и ссадину лба, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
По информации жителей соседних домов, которые стали свидетелями этой ночной аварии, в салоне иномарки находилась шумная компания молодежи. Пассажиры автомобиля VolkswagenPolo вызвали такси и покинули место происшествия до приезда спецслужб. Водитель, которому не удалось справиться с управлением, был трезв.
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