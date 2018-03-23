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В Запорожье неизвестные бросили гранату под иномарку
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В Запорожье неизвестные бросили гранату под иномарку 

RT на русском 1 час назад
Неизвестные злоумышленники бросили осколочную гранату под припаркованный Mitsubishi Lancer в Запорожье. Об этом сообщает УНН.
«По улице Школьной в Александровском районе Запорожья около 21:00 под припаркованный Mitsubishi Lancer неизвестные бросили взрывной предмет. По предварительным данным, это была осколочная граната», — указывает издание.
В результате взрыва было полностью повреждено дно автомобиля и стекло припаркованной рядом машины.
Пострадавших в результате взрыва нет.
Следователи Нацполиции и взрывотехники изучают место происшествия.
Ранее в Киеве гранатой подорвали автомобиль.
RT на русском: последние новости
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