В Запорожье неизвестные бросили гранату под иномарку

Неизвестные злоумышленники бросили осколочную гранату под припаркованный Mitsubishi Lancer в Запорожье . Об этом сообщает УНН.

«По улице Школьной в Александровском районе Запорожья около 21:00 под припаркованный Mitsubishi Lancer неизвестные бросили взрывной предмет. По предварительным данным, это была осколочная граната», — указывает издание.

В результате взрыва было полностью повреждено дно автомобиля и стекло припаркованной рядом машины.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Следователи Нацполиции и взрывотехники изучают место происшествия.

Ранее в Киеве гранатой подорвали автомобиль.