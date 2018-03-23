Андрей Тарасенко вручил ключи от новых машин скорой помощи врачам Приморья

Новые автомобили скорой медицинской помощи в пятницу, 23 марта, направились в муниципальные образования Приморья, включая все моногорода и самые отдаленные территории края. В торжественной обстановке ключи от «скорых» главврачам городских и районных больниц вручил врио Губернатора Андрей Тарасенко

Автопарк службы скорой помощи региона пополнили 11 автомобилей марки ГАЗ и УАЗ, а также семь полноприводных машин класса «В» для работы в северных территориях. Средства на приобретение «скорых» направлены из резервного фонда Правительства РФ.

Арсеньева, 11 автомобилей распределили между районными и городскими медицинскими учреждениями. Так, по одной машине получили станции скорой медицинской помощи Владивостока Дальнегорска , а также Лазовской, Кавалеровской, Пластунской, Анучинской, Надеждинской, Пограничной, Чугуевской и Яковлевской районных больниц.

Еще семь автомашин с полным приводом направятся в Октябрьский, Красноармейский, Хорольский, Михайловский районы и Спасск-Дальний . Сразу два автомобиля переданы в центральную районную больницу Пожарского района.

Ключи от новых автомобилей главврачам вручил глава края Андрей Тарасенко.

«Для медицины Приморья — это большое событие. Важно, чтобы врачи могли своевременно оказать помощь жителям края, а люди — чувствовали заботу», — подчеркнул врио Губернатора.

Глава Приморья осмотрел внутреннее оснащение автомашин, а также пообщался с водителями.

«Машины хорошие. Программу по обновлению автопарка продолжим. Будем подключать к ней и социально ответственный бизнес», — заявил Андрей Тарасенко.

Новые автомобили скорой помощи укомплектованы всем необходимым — системами видеорегистрации, сейфом для хранения лекарственных препаратов, дополнительными приборами отопления, системой кондиционированием. Кроме того, в каждой машине установлен дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование.

Напомним, что в 2017 году из резервного фонда Правительства России направлено более 680 миллионов рублей на дополнительную закупку машин скорой помощи в 59 субъектов страны. Автомобили приобретались напрямую у крупнейших российских автопроизводителей.