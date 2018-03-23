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Движение на трассе М-5, где произошло трагическое ДТП с тремя грузовиками полностью восстановлено
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Движение на трассе М-5, где произошло трагическое ДТП с тремя грузовиками полностью восстановлено 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, что трагические события развернулись на 869 км трассы М-5. По версии полицейских, около 16:10, у грузового автомобиля Mercedes, напра­вляющегося со стороны Москвы в Самару, под управлением 25-летнего водителя, отсоединился прицеп, который выехал на встречную полосу и столкн­улся там с фурой Daf, за рулем которой находился 49-летний водитель. И в эту же фуру врезался ехавший за ней следом большегруз Volvo под управлением 49-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Daf погиб на месте происшествия до приезда бригады медработников, другие участники от медицинской помощи отказались.
Прибывшие сотрудники ДПС оградили место происшествия, организовали реверсивное движение для проезда других участников дорожного движения.
В настоящее время движение на автодороге полностью восстановлено. По факту ДТП проводится проверка.
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