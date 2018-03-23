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Водитель без страхового полиса протаранил иномарку на Красном проспекте
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Водитель без страхового полиса протаранил иномарку на Красном проспекте 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вчера вечером на Красном проспекте в столкновении сошлись автомобили Honda и Mazda Familia.
Информацию о ДТП распространили специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск. По их данным, машины двигались по Красному проспекту со стороны площади Калинина в стороны улицы Кропоткина.
«Honda остановился на запрещающий сигнал светофора, автомобиль Familia не успел вовремя остановиться, так как отвлёкся и совершил удар в заднюю часть автомобиля Honda», — сообщают аваркомы.
Водитель Familia свою вину признал, «но у виновника не оказалось страхового полиса», — сообщает «Автоспас».
Далеко не всегда аварии заканчиваются благополучно для их участников. Вчера НГС. НОВОСТИ писали о ДТП, которое произошло на улице Богдана Хмельницкого. Автомобиль Opel Astra выкинуло на встречную полосу после столкновения с Toyota Harrier. Пассажирку Opel увезли на скорой помощи.
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