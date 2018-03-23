Водитель без страхового полиса протаранил иномарку на Красном проспекте

Вчера вечером на Красном проспекте в столкновении сошлись автомобили Honda и Mazda Familia.

Информацию о ДТП распространили специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск . По их данным, машины двигались по Красному проспекту со стороны площади Калинина в стороны улицы Кропоткина.

«Honda остановился на запрещающий сигнал светофора, автомобиль Familia не успел вовремя остановиться, так как отвлёкся и совершил удар в заднюю часть автомобиля Honda», — сообщают аваркомы.

Водитель Familia свою вину признал, «но у виновника не оказалось страхового полиса», — сообщает «Автоспас».