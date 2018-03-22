«А что такого?»: владивостокцы поддержали поступок девушки на Lexus

Приморские интернет-пользователи выступили в поддержку автомобилистки, проехавшей по пешеходному переходу, когда там шли люди, сообщает PRIMPRESS.

В соцсетях появилась видеозапись инцидента на Нейбута. Поток автомобилей остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. После того, как несколько человек пересекли дорогу, с левой полосы рванул автомобиль Lexus, за рулем которого была девушка.

«Водятельница на «Лексус» с номером **** показала все свое уважение пешеходам на пешеходном переходе. Обогнала на пешеходном по встречке, когда люди еще не закончили переходить», — говорится в подписи к видео.

Владивостока. Ролик (его можно посмотреть здесь, осторожно, ненормативная лексика!) отправили в ГИБДД

Тем временем пост стал предметом обсуждения в Instagram. Любопытно, что многие пользователи поспешили поддержать автомобилистку и не поняли, в чем ее обвиняют.