На пересечении Объездной и Московской в дрифтера на ВАЗ врезался BMW

Сегодня ночью на развязке Московской и Объездной дороги столкнулись ВАЗ и BMW. По словам очевидцев, водитель отечественного автомобиля дрифтовал, и иномарка в него врезалась, а не наоборот. Это не удивительно, в начале января на соревнованиях по ледовому дрифту ВАЗы опередили иномарки.

— Одного из дрифтеров развернуло и в него BMW 5 врезался, — рассказал читатель Е1.RU. — Там много их катается.

Участники ДТП поехали оформлять аварию в ГИБДД . Они оказались менее удачливыми, чем тракторист, который устроил дрифт на льду замерзшего озера и спокойно сидел на его крыше, когда трактор кружился.

Снегопад стал причиной многих аварий в среду, в том числе — с летальным исходом. Мы собрали все ДТП в общий онлайн.