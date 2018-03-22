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На пересечении Объездной и Московской в дрифтера на ВАЗ врезался BMW
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На пересечении Объездной и Московской в дрифтера на ВАЗ врезался BMW 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью на развязке Московской и Объездной дороги столкнулись ВАЗ и BMW. По словам очевидцев, водитель отечественного автомобиля дрифтовал, и иномарка в него врезалась, а не наоборот. Это не удивительно, в начале января на соревнованиях по ледовому дрифту ВАЗы опередили иномарки.
— Одного из дрифтеров развернуло и в него BMW 5 врезался, — рассказал читатель Е1.RU. — Там много их катается.
Участники ДТП поехали оформлять аварию в ГИБДД. Они оказались менее удачливыми, чем тракторист, который устроил дрифт на льду замерзшего озера и спокойно сидел на его крыше, когда трактор кружился.
Снегопад стал причиной многих аварий в среду, в том числе — с летальным исходом. Мы собрали все ДТП в общий онлайн.
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