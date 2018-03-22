Водитель трактора в Отрадном наехал на женщину-пешехода 

Сегодня, 22 марта, ориентировочно в 18:30 в Отрадном на ул. Зои Космодемьянской случилось ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 23-летний водитель трактора, находившийся на парковке около одного из домов, наехал на женщину, не удостоверившись в безопасности маневра при движении назад. Пешеход скончался на месте просиществия до того, как приехала скорая. На данный момент представители правоохранительных органов устанавливают личность погибшей и другие обстоятельства произошедшего. По факту ДТП осуществляется проверка — в дальнейшем будет принято процессуальное решение.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области