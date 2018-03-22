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Руководство штрафстоянки отказывалась выдать машину‐улику в Мытищах
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Руководство штрафстоянки отказывалась выдать машину‐улику в Мытищах 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Житель Мытищ хотел судиться со штрафной стоянкой, отказывающейся выдать ему разбитый автомобиль. Сотрудники требовали денег за эвакуацию и услуги по охране, однако мужчина не собирался платить.
Фото: Владимир Федоренко
Осенью автомобиль Василия был протаранен внедорожником и задавил пешехода в Мытищах. Последние полгода мужчина провел в судах, выступая свидетелем по этому делу. Все это время машина была на штрафстоянке в статусе улики.
Джип врезался в мою машину, ее отнесло на пешеходный переход, убило там человека. Суд окончился, я был свидетелем на суде
— Василий.
По словам мытищинца, виновный понес наказание, а ему выдали постановление — машину вернуть и по закону бесплатно. Однако у сотрудников штрафстоянки оказалось иное мнение. Они потребовали с владельца автомобиля шесть тысяч рублей. Василий решил, что это несправедливо и пригрозил судом.
В случае Василия автомобиль является вещественным доказательством. Все расходы по его эвакуации, перевозке и хранению относятся к процессуальным издержкам, которые должны взыскиваться либо из федерального бюджета, либо с лица, признанного виновным в совершении преступления. Выяснилось, что начальство штрафстоянки с этим не спорит, однако Алексею было предложено деньги
все-таки
заплатить, а потом самостоятельно взыскать их с виновника или государства.
После консультации с юристами руководство штрафной стоянки признало свои действия неправомерными. Но Василию придется заплатить организации две с половиной тысячи рублей, поскольку судебное постановление было выдано уже 10 дней назад.
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