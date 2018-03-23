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Выезжая с парковки торгового центра рязанец сбил пенсионерку
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Выезжая с парковки торгового центра рязанец сбил пенсионерку 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: Луховицкие вести
22 марта в Луховицах произошло ДТП с участием рязанского водителя, сообщает «Луховицкие вести». 41-летний житель Рязани за рулем автомобиля Renault, выезжая с парковки торгового центра «Лайм», сбил пожилую женщину.
у железнодорожной станции «Луховицы», сообщили в местном отделе ГИБДД.
Происшествие случилось в тот момент, когда водитель задним ходом выезжал с территории торгового центра. 77-летняя пенсионерка стояла на краю дороги и была спиной к автомобилю. В результате происшествия женщину с травмами госпитализировали.
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