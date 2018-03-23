Выезжая с парковки торгового центра рязанец сбил пенсионерку

22 марта в Луховицах произошло ДТП с участием рязанского водителя, сообщает «Луховицкие вести». 41-летний житель Рязани за рулем автомобиля Renault, выезжая с парковки торгового центра «Лайм», сбил пожилую женщину.

у железнодорожной станции «Луховицы», сообщили в местном отделе ГИБДД

Происшествие случилось в тот момент, когда водитель задним ходом выезжал с территории торгового центра. 77-летняя пенсионерка стояла на краю дороги и была спиной к автомобилю. В результате происшествия женщину с травмами госпитализировали.