У свалки «Ядрово» установили контроль за въезжающими машинами

"Принято решение, чтобы установить жесткий контроль за всеми машинами, которые въезжают на полигон. Там установлена передвижная станция фото— и видеофиксации. Приборы на станции не только заметят въезжающие автомобили, но и распознают их номера. Так будет проще установить собственников машин", — отметил Тресков.