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У свалки «Ядрово» установили контроль за въезжающими машинами
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У свалки «Ядрово» установили контроль за въезжающими машинами 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Станцию фото— и видеофиксации для контроля за въезжающими машинами установили у свалки «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, сообщил глава минтранса Московской области Игорь Тресков на заседании межведомственного штаба.
"Принято решение, чтобы установить жесткий контроль за всеми машинами, которые въезжают на полигон. Там установлена передвижная станция фото— и видеофиксации. Приборы на станции не только заметят въезжающие автомобили, но и распознают их номера. Так будет проще установить собственников машин", — отметил Тресков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что во время рекультивации количество заезжающих на полигон машин будет уменьшено вдвое.
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