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Школьники под колесами: за день в Северодвинске трое детей-пешеходов попали в ДТП
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Школьники под колесами: за день в Северодвинске трое детей-пешеходов попали в ДТП 

29.ru 58 минут назад
Фото: 29.ru
Настоящий бум аварий с участием школьников случился в Северодвинске в среду. Виновников двух аварий до сих пор ищут, рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Арина Прунь.
Первым под колеса автомобиля попал семилетний школьник. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Ломоносова, когда на него наехал Great Wall.
— Ребенок переходил дорогу с мамой. Водитель доставил его в больницу и уехал, не сообщив о ДТП. Но, видимо, он не сознательно не сообщил, был установлен виновник — с ним уже проведена беседа. Проводится проверка, — пояснила Арина Прунь.
Второе ДТП произошло через 15 минут во дворе на проспекте Победы, 53. Пострадала 15-летняя девочка. Водитель тоже отвез ее в больницу, но после уехал.
Еще одна 11-летняя школьница угодила под колеса около 13 часов на перекрестке с круговым движением в центре Северодвинска.
— Ребенок возвращался со школы, переходил дорогу. Водитель двигался по второй полосе. Машина на первой уступила дорогу, а со второй не остановился и сбил. Место ДТП сразу покинул. По двум случаям ведутся розыскные мероприятия, устанавливают машины и личности водителей. Дети ничего не запомнили, — прокомментировала Арина Прунь.
Свидетелей и очевидцев данных происшествий просят позвонить в ГИБДД по телефону 55-03-36.
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