В Отрадном водитель погрузчика задавил насмерть женщину

В четверг, 22 марта, примерно в 18:30, в Отрадном , 22-летний водитель колесного погрузчика, на парковке у одного из домов на улице Зои Космодемьянской, при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра и сбил на женщину, которая шла слева направо по ходу его движения, сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Самарской области

Попавшая под колёса погрузчика женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады медиков «скорой помощи».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшей и выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка.