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В Отрадном водитель погрузчика задавил насмерть женщину
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Путин выступит со срочным обращением

В Отрадном водитель погрузчика задавил насмерть женщину 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 22 марта, примерно в 18:30, в Отрадном, 22-летний водитель колесного погрузчика, на парковке у одного из домов на улице Зои Космодемьянской, при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра и сбил на женщину, которая шла слева направо по ходу его движения, сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Самарской области.
Попавшая под колёса погрузчика женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады медиков «скорой помощи».
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшей и выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка.
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