В гибели бездомной женщины под колёсами Volvo виноват оператор!

Никто, конечно, не имеет права назначать виновных до решения суда, однако трудно не поддаться эмоциям при просмотре видеозаписи с двух камер, которые были установлены на автономном автомобиле Volvo. Речь идёт о машине, спроектированной совместно с Uber, — под её колёсами в прошедшее воскресенье в 10 часов вечера погибла бездомная Елейн Херцберг. Она были сбита, когда переходила дорогу в неположенном месте.

Полиция обнародовала видео инцидента, смонтированное из двух частей. Одна — с камеры, которая направлена на дорогу, вторая — с камеры, которая фиксирует происходящее в салоне.

Задача оператора при испытаниях беспилотника на дорогах общего пользования заключается в том, чтобы подстраховать электронику на тот случай, если она начнёт неадекватно оценивать окружающую обстановку, и немедленно вмешаться. Наличие оператора-контролёра предусматривают и правила, позволяющие компаниями заниматься такими испытаниями. В данном случае именно оператора можно считать виновником трагедии. Вместо того, чтобы в тёмное время суток, когда вероятность аварии повышается, смотреть на дорогу, он по меньшей мере на 10 секунд отвлекся, переведя взгляд на свой смартфон, и поднял глаза лишь за доли секунды до столкновения.

Фигура Елейн Херцберг появляется в кадре за 1,2 секунды до столкновения, что существенно больше времени реакции даже неопытного водителя, а, надо полагать, что Uber, понимая всю ответственность, не рассматривал на вакансию оператора кандидатуры водителей-новичков. Между тем, если бы водитель смотрел на дорогу, он увидел бы Елейн Херцберг ещё раньше, ведь изображение, которое мы видим на регистраторе заведомо хуже, и, как минимум ударил бы по педали тормоза, не говоря уже о том, что он мог бы и повернуть руль.

Судя по тому расстоянию, которое отделяло автомобиль, двигавшийся со скоростью 65 км/ч, от Елейн Херцберг, когда она стала видна на экране, оператор смог бы ощутимо существенно сбросить скорость. Даже если бы он не успел выкрутить руль, одно только уменьшение скорости, вероятно, спасло бы жизнь несчастной бездомной. Тяжесть травм была бы ниже и Херцберг не скончалась бы в больнице…

Удивительно, но ещё накануне Кесин Бести, отвечающий в правительстве Аризоны ( США ) за безопасность на автомобильном транспорте, сообщил, что не видит смысла в скором изменении правил из-за аварии. Интересно, изменил ли он своё мнение, посмотрев этот ролик. В любом случае, полиция заявила, что расследование окончено. В ближайшее время будет объявлено о дальнейших процедурах по делу.

Бездомные из аризонской ночлежки, опрошенные журналистом Automotive News, скорбят о г-же Херцберг, отмечая, что у неё было большое сердце, и что она особенно опекала тех, кто недавно потерял собственное жильё. В то же время, она мечтала о собственном доме. Увы…

Однако, это всё, как говориться, лирика. Остаётся самый главный вопрос: а куда смотрела «электроника»? Куда смотрели все устройства, призванные хоть днём, хоть ночью, хоть в дождь, хоть в бурю отлавливать объекты на дороге. А ведь речь идёт о человеке, пересекающим проезжую часть, то есть о самом простом из случаев обаружения объекта. Это для человека, который не видит в темноте, Елейн Херцберг появилась перед машиной за 1,2 секунды, а электроника должна была увидеть её задолго до того, как несчастная сошла с тротуата… Должна была, но не увидела. И какой с ней спрос, электроника-то — на испытаниях.

Вполне возможно, случай в Аризоне станет не последним, когда за убийство человека машиной понесёт наказание человек.