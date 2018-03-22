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Неудачно сдала назад: в Перми иномарка врезалась в ВАЗ, пострадал 10-летний мальчик
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Неудачно сдала назад: в Перми иномарка врезалась в ВАЗ, пострадал 10-летний мальчик 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Днём 22 марта в районе средней дамбы в Перми столкнулись два автомобиля. По информации ГИБДД, водитель Ford Kuga сдала назад, не убедившись, что дорога свободна, и врезалась в Lada Granta. Из-за этого пострадал 10-летний пассажир ВАЗа.
— Мальчик был на заднем сидении, пристегнут ремнем безопасности. Он ехал в школу в сопровождении мамы. В результате аварии он получил ушиб ушибы лобно-височной области, — рассказали в краевой ГИБДД. — Мы напоминаем водителям о том, что на дороге нужно быть внимательными, и соблюдать правила дорожного движения. Это поможет уберечь детей и взрослых от травм.
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