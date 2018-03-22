На улице Конёнкова нашли брошенный автомобиль

Очередное брошенное транспортное средство нашли сотрудники управы района Бибирево в одном из дворов на улице Конёнкова. Как сообщили в отделе ЖКХиБ управы, ненужная хозяину машина отечественного производства стоит возле дома №19Г.

-В ходе обхода территории нами был обнаружен автомобиль марки «ВАЗ 2115», государственный номер отсутствует, имеющий признаки разукомплектованного: отсутствуют стекла, имеется доступ в салон. Владелец уведомлен о необходимости приведения автомобиля в состояние, не позволяющее идентифицировать его как брошенное, — рассказали в управе.

Согласно предписанию, которое было оставлено на стекле авто, владелец должен привести транспорт в надлежащий вид либо эвакуировать его своими силами. В случае невыполнения требований властей автомобиль будет перемещен на специальную стоянку временного хранения машин 2 апреля. (ип)