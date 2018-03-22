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Mercedes отзовет более 12 тысяч автомобилей в России
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Mercedes отзовет более 12 тысяч автомобилей в России 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Официальный представитель компании Mercedes в России АО «Мерседес-Бенц РУС» решил добровольно отозвать более 12 тысяч автомобилей.
Как сообщает Росстандарт, речь идет о марке Mercedes-Benz С-/Е-класса и GLK, реализованных с 2011 по 2017 год с VIN-кодами согласно приложению. Всего будет отозвано 12 371 автомобилей.
В пресс-службе ведомства пояснили, что причиной отзыва стала вероятность срабатывания водительской подушки безопасности из-за электростатического разряда.
Производитель намерен проверить машины этих марок и при необходимости доработать рулевую колонку.
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