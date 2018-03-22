В Керчи усилят контроль за безопасностью дорожного движения 

В Керчи пройдет Декада безопасности дорожного движения. Об этом сообщил НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.
Отмечается, что для обеспечения большей безопасности дорожного движения Госавтоинспекция Керчи увеличит количество патрульных нарядов с привлечением сотрудников других служб и подразделений полиции. В рамках акции правоохранители проведут комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условными названиями: «Нетрезвый водитель», «Пешеход», «Пешеходный переход», «Юный пассажир».
Госавтоинспекция Керчи призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах, особенно перед пешеходными переходами и вблизи учебных заведений.