В Керчи усилят контроль за безопасностью дорожного движения

Керчи пройдет Декада безопасности дорожного движения. Об этом сообщил НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.

Отмечается, что для обеспечения большей безопасности дорожного движения Госавтоинспекция Керчи увеличит количество патрульных нарядов с привлечением сотрудников других служб и подразделений полиции. В рамках акции правоохранители проведут комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условными названиями: «Нетрезвый водитель», «Пешеход», «Пешеходный переход», «Юный пассажир».

Госавтоинспекция Керчи призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах, особенно перед пешеходными переходами и вблизи учебных заведений.