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Под Саратовом КамАЗ раздавил женщину
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Под Саратовом КамАЗ раздавил женщину 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Смертельное ДТП произошло днем 22 марта в Марксовском районе Саратовской области. Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной ГИБДД, на участке трассы между селом Золотовка и селом Ястребовка лоб в лоб столкнулись автомобили КамАЗ и Lada Largus.
В результате сильного столкновения на месте происшествия сразу же погибла женщина, сидевшая на переднем сиденье легкового отечественного автомобиля. Женщина оказалась буквально вдавлена в сиденье в сплющенной от удара об КамАЗ автомобиле. Прибывшие на место происшествия спасатели марксовской службы спасения извлекли тело погибшей при помощи специального оборудования. Медицинская помощь потребовалась также обоим водителям и двум пассажирам, находившимся на заднем сиденье Lada Largus. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля мог заснуть за рулем и выехать на встречную полосу, где врезался в ехавший навстречу КамАЗ. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
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