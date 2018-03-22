Под Саратовом КамАЗ раздавил женщину

Смертельное ДТП произошло днем 22 марта в Марксовском районе Саратовской области . Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной ГИБДД , на участке трассы между селом Золотовка и селом Ястребовка лоб в лоб столкнулись автомобили КамАЗ и Lada Largus.

В результате сильного столкновения на месте происшествия сразу же погибла женщина, сидевшая на переднем сиденье легкового отечественного автомобиля. Женщина оказалась буквально вдавлена в сиденье в сплющенной от удара об КамАЗ автомобиле. Прибывшие на место происшествия спасатели марксовской службы спасения извлекли тело погибшей при помощи специального оборудования. Медицинская помощь потребовалась также обоим водителям и двум пассажирам, находившимся на заднем сиденье Lada Largus. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля мог заснуть за рулем и выехать на встречную полосу, где врезался в ехавший навстречу КамАЗ. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.