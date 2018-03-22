На Режевском тракте автобус влетел под грузовик

Погиб мужчина.

Вечером 22 марта на 26-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск лоб в лоб столкнулись автобус ПАЗ и грузовик Mitsubishi Fuso.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД , на встречную полосу при обгоне выехал водитель автобуса (маршрут №119 «Ключевск-Березовский-Екатеринбург»). Он скончался на месте. Травмы получила женщина-кондуктор.

В момент аварии в салоне находились 5 пассажиров. Они не пострадали.

Из-за ДТП на трассе скопилась большая пробка. На месте работают сотрудники ГИБДД.