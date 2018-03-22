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На Режевском тракте автобус влетел под грузовик
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На Режевском тракте автобус влетел под грузовик 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Погиб мужчина.
Вечером 22 марта на 26-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск лоб в лоб столкнулись автобус ПАЗ и грузовик Mitsubishi Fuso.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу при обгоне выехал водитель автобуса (маршрут №119 «Ключевск-Березовский-Екатеринбург»). Он скончался на месте. Травмы получила женщина-кондуктор.
В момент аварии в салоне находились 5 пассажиров. Они не пострадали.
Из-за ДТП на трассе скопилась большая пробка. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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