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В Волгограде возле Мамаева Кургана устранили прорыв магистрального водовода
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В Волгограде возле Мамаева Кургана устранили прорыв магистрального водовода 

v1.ru 20 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде рабочие «Концессий водоснабжения» к вечеру завершили ремонт магистрального водовода, на котором сегодня, 22 марта, утром произошла крупная авария. Кусок трубы, где образовалась течь, пришлось менять на новый. Огромную яму посреди оживленной дороги засыпают землей.
Авария на водоводе диаметром 800 миллиметров произошла сегодня около 8:00. Обнаружив место прорыва, коммунальщикам пришлось рыть глубокую яму на оживленном участке дороги между Мамаевым курганом и Дворцом спорта. По сведениям компании «Концессии водоснабжения», какое-то время волгоградским водителям на месте сегодняшних раскопок придется ездить по щебенке.
— Сейчас рабочие обратно засыпают яму землей, — сообщили V1.ru в компании «Концессии водоснабжения». — После этого на проезжую часть Первой Продольной магистрали уложат основу из щебенки, а когда установится сухая и теплая погода, будет полностью восстановлено дорожное покрытие. На месте, где сегодня пришлось вырыть яму, будут уложены выравнивающий и финишный слой асфальтобетона.
Сегодняшняя авария на магистральной трубе доставила массу неудобств волгоградцам. Без воды остались Научный городок и Рота Почетного караула. Из-за раскопок, занявших половину проспекта Ленина по направлению в центр, в середине дня образовались серьезные пробки. Волгоградцам пришлось постоять в заторах на участкеот площади Возрождения до Мамаева кургана.
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