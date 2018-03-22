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В Волгограде проспект Ленина парализовал прорыв магистрального водовода у Мамаева кургана
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В Волгограде проспект Ленина парализовал прорыв магистрального водовода у Мамаева кургана 

v1.ru 41 минуту назад
Фото: v1.ru
На Первой Продольной магистрали в Краснооктябрьском районе Волгограда прорвало магистральный водовод. Из-за огороженного участка, съевшего целую полосу, на дороге в сторону центра образовалась огромная пробка.
— Сегодня в 8:30 на проезжей части в районе Мамаева кургана прорвало магистральный водовод диаметром 800 миллиметров, — рассказали сотрудники «Концессий водоснабжения». — Без воды остались жители научного городка и солдаты Роты Почетного караула. Мы подняли асфальт и начали ремонт. Сейчас нам понадобится помощь сварщиков.
По словам коммунальщиков, окончательно устранить аварию им удастся лишь через 2 — 3 часа.
Из-за ремонтных работ водители застряли в километровых пробках. Автомобилисты уточняют, что страшные заторы начинаются с остановки «Площадь Возрождения».
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