Mercedes отозвал в России автомобили из-за дефекта подушек безопасности

Всего сервисная кампания затронет 12 371 автомобиль. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, причиной стало возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. В сервисе будет проведена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки.

Все расходы на ремонт производитель возьмет на себя.

Как сообщал «Авторамблер», в рамках последнего отзыва Mercedes-Benz были отремонтированы внедорожники G-Class из-за блока управления электронной системы стабилизации (ESP), который не соответствовал спецификации.