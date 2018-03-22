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Mercedes отозвал в России автомобили из-за дефекта подушек безопасности
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Mercedes отозвал в России автомобили из-за дефекта подушек безопасности 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Всего сервисная кампания затронет 12 371 автомобиль. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, причиной стало возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. В сервисе будет проведена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки.
Все расходы на ремонт производитель возьмет на себя.
Как сообщал «Авторамблер», в рамках последнего отзыва Mercedes-Benz были отремонтированы внедорожники G-Class из-за блока управления электронной системы стабилизации (ESP), который не соответствовал спецификации.
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