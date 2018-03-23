Под Орлом ребенок попал под поезд

Сегодня, 23 марта, на станции «Становой Колодезь» погиб ученик 11 класса местной школы. Парень примерно в 8:45 переходил пути по деревянному настилу и угодил под поезд №081 « Санкт-Петербург Белгород ».

В линейном отделе МВД на станции Орёл изданию «Орелград» сообщили, что подросток был в наушниках, поэтому, видимо, не услышал предупреждающего сигнала машиниста. Парень погиб на месте.

Напомним, 5 января на станции «Змиевка» под электричку попал семиклассник. Группа ребят возвращалась с соревнований по мини-футболу. С ними были сопровождающие взрослые. Однако, со слов машиниста, подросток вышел из прибывшего на станцию поезда и попал под встречный состав. Ребенок был в капюшоне и не заметил приближающейся опасности.

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