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Под Ульяновском столкнулись несколько машин: фура раздавила «Ладу»
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Под Ульяновском столкнулись несколько машин: фура раздавила «Ладу»
АиФ — Ульяновск
1 час назад
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АиФ – Ульяновск
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23 марта в 17.50 на трассе «Ульяновск-Димитровград» в Чердаклинском районе
Ульяновской области
в районе завода «ДМГ Мори» столкнулись несколько автомобилей. При этом «Лада-Приора» попала под фуру и получила серьёзные повреждения.
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