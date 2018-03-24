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Под Ульяновском столкнулись несколько машин: фура раздавила «Ладу»
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Под Ульяновском столкнулись несколько машин: фура раздавила «Ладу» 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
23 марта в 17.50 на трассе «Ульяновск-Димитровград» в Чердаклинском районе Ульяновской области в районе завода «ДМГ Мори» столкнулись несколько автомобилей. При этом «Лада-Приора» попала под фуру и получила серьёзные повреждения.
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