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В Пензе приставы хотят отобрать легковушку у детей задолжавшего автомобилиста
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В Пензе приставы хотят отобрать легковушку у детей задолжавшего автомобилиста 

PNZdrive 47 минут назад
Фото: PNZdrive
Судебные приставы Пензы добиваются от одного из автомобилистов города выплаты долга, накопившегося из-за штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Общая сумма долга составила более 30 тысяч рублей. Встреч с приставами нерадивый автомобилист избегал, по повесткам не являлся, скрывал свое имущество, в результате было принято решение о розыске его имущества.
«В ходе проведения разыскных мероприятий было установлено, что за должником зарегистрированы два автомобиля: иномарка «Опель Омега» и легковушка «ВАЗ 2111». От соседей удалось разузнать информацию, что на этих автомобилях ездят дети должника. Судебный пристав по адресу проживания детей нашел машины и арестовал «ВАЗ-2111». В случае непогашения в установленный законом срок всей суммы задолженности, автомобиль будут перепродавать, а вырученные деньги пойдут на погашение долга», — сообщает пресс-служба УФССП по Пензенской области.
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