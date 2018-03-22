В Пензе приставы хотят отобрать легковушку у детей задолжавшего автомобилиста

Судебные приставы Пензы добиваются от одного из автомобилистов города выплаты долга, накопившегося из-за штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Общая сумма долга составила более 30 тысяч рублей. Встреч с приставами нерадивый автомобилист избегал, по повесткам не являлся, скрывал свое имущество, в результате было принято решение о розыске его имущества.