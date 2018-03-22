В компании «Пуровский терминал» выясняют обстоятельства столкновения на железной дороге

В ООО «Пуровский терминал» проводится внутреннее расследование по факту получения травм одним из работников кампании в результате столкновения локомотива и снегоуборщика.

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