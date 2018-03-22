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В компании «Пуровский терминал» выясняют обстоятельства столкновения на железной дороге
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В компании «Пуровский терминал» выясняют обстоятельства столкновения на железной дороге 

ИА Север-Пресс 49 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В ООО «Пуровский терминал» проводится внутреннее расследование по факту получения травм одним из работников кампании в результате столкновения локомотива и снегоуборщика.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил генеральный директор общества Сергей Обласов. Как предварительно пояснил руководитель предприятия, у пострадавшего закрытый перелом левой руки. «Сотруднику на месте оказали первую медицинскую помощь и направили в таркосалинскую больницу. Угрозы его жизни и здоровью нет. Обстоятельства случившегося выяснит комиссия. Организация продолжает работать в штатном режиме», — сказал он. Напомним, столкновение маневренного локомотива и снегоуборочной машины произошло сегодня, 22 марта. В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.
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