В компании «Пуровский терминал» выясняют обстоятельства столкновения на железной дороге 

В ООО «Пуровский терминал» проводится внутреннее расследование по факту получения травм одним из работников кампании в результате столкновения локомотива и снегоуборщика.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил генеральный директор общества Сергей Обласов. Как предварительно пояснил руководитель предприятия, у пострадавшего закрытый перелом левой руки. «Сотруднику на месте оказали первую медицинскую помощь и направили в таркосалинскую больницу. Угрозы его жизни и здоровью нет. Обстоятельства случившегося выяснит комиссия. Организация продолжает работать в штатном режиме», — сказал он. Напомним, столкновение маневренного локомотива и снегоуборочной машины произошло сегодня, 22 марта. В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.