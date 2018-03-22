Продажи люксовых автомобилей в России в январе — феврале сохранились на уровне прошлого года

Продажи новых легковых автомобилей люксового сегмента в январе-феврале 2018 года составили 172 штуки, что на уровне аналогичного показателя годом ранее, сообщил «Автостат». Более половины рынка люксовых автомобилей приходится на одну модель — Mercedes-Benz Maybach S-Class. В январе-феврале 2018 года продажи достигли 88 штук. Далее в списке предпочтений автомобили под маркой Maserati, продажи которых составили 39 штук. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley с показателем 35 проданных автомобилей. Также за зимние месяцы 2018 года в России продано 9 новых Rolls-Royce и 1 Aston Martin. «В этом году россияне пока не приобрели ни одного Ferrari или Lamborghini, хотя в прошлом году по одной такой машине уже было продано до конца зимы. Чуть менее 70% всего объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury приходится на Москву Московскую область , где в общей сложности за зимние месяцы 2018 года было реализовано 115 машин сегмента Luxury», — отмечают эксперты. Жители Санкт-Петербурга приобрели 21 люксовый автомобиль. В Краснодарский край уехало 4 машины, в республики Башкортостан Татарстан — по 3, в Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области — по 2 автомобиля. В 17 субъектов РФ отправилось по 1 автомобилю.