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Продажи люксовых автомобилей в России в январе — феврале сохранились на уровне прошлого года
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Продажи люксовых автомобилей в России в январе — феврале сохранились на уровне прошлого года 

Rambler News Service 1 час назад
Продажи новых легковых автомобилей люксового сегмента в январе-феврале 2018 года составили 172 штуки, что на уровне аналогичного показателя годом ранее, сообщил «Автостат».
Более половины рынка люксовых автомобилей приходится на одну модель — Mercedes-Benz Maybach S-Class. В январе-феврале 2018 года продажи достигли 88 штук. Далее в списке предпочтений автомобили под маркой Maserati, продажи которых составили 39 штук. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley с показателем 35 проданных автомобилей. Также за зимние месяцы 2018 года в России продано 9 новых Rolls-Royce и 1 Aston Martin.
«В этом году россияне пока не приобрели ни одного Ferrari или Lamborghini, хотя в прошлом году по одной такой машине уже было продано до конца зимы. Чуть менее 70% всего объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury приходится на Москву и Московскую область, где в общей сложности за зимние месяцы 2018 года было реализовано 115 машин сегмента Luxury», — отмечают эксперты.
Жители Санкт-Петербурга приобрели 21 люксовый автомобиль. В Краснодарский край уехало 4 машины, в республики Башкортостан и Татарстан — по 3, в Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области — по 2 автомобиля. В 17 субъектов РФ отправилось по 1 автомобилю.
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