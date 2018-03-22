Более 100 новых легковых автомобилей сегмента Luxury продано в Московском регионе в январе-феврале

Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России в январе-феврале 2018 г. превысил 170 машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». «Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России за первые два месяца 2018 г. составил 172 автомобиля. Этот показатель аналогичен показателю годичной давности: январь-февраль 2017 г.», — говорится в сообщении. Отмечается, что более половины рынка люксовых автомобилей (51,2%) приходится на одну модель — Mercedes-Benz Maybach S-Class. В январе-феврале 2018 г. ее обладателями стали 88 жителей России. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati, реализация которых составила 39 экземпляров. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley с показателем 35 проданных автомобилей. Также за январь-февраль 2018 г. в России было приобретено девять новых Rolls-Royce и один Aston Martin. Как подчеркивается, в 2018 г. россияне пока не приобрели ни одного Ferrari или Lamborgini, хотя в 2017 г. по одной такой машине уже было продано до конца зимы. «Чуть менее 70% всего объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury (66,8%) приходится на Москву Московскую область , где в общей сложности за зимние месяцы 2018 г. было реализовано 115 машин сегмента Luxury. Жители Санкт-Петербурга приобрели 21 люксовый автомобиль. В Краснодарский край уехало четыре машины, в республики Башкортостан Татарстан — три, в Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области — по два автомобиля. В 17 субъектов РФ отправилось по одному автомобилю», — уточняется в сообщении.