«Автостат»: Более 11 тыс. люксовых автомобилей зарегистрировано в России на начало 2018 г.

По состоянию на 1 января 2018 г. в России насчитывается 11,2 тыс. люксовых автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по состоянию на 1 января 2018 г. в России насчитывается 11,2 тыс. люксовых автомобилей. Учитывая, что весь парк легковых машин составляет 42,4 млн единиц, доля автомобилей сегмента Luxury составляет менее 0,03%. Третья часть всех зарегистрированных в стране люксовых машин приходится на марку Bentley, что соответствует почти 3,8 тыс. экземпляров. На втором месте располагается Mercedes-Maybach с показателем порядка 2,5 тыс. автомобилей, что эквивалентно доле около 22%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что далее следуют Maserati (1,3 тыс. штук) и Rolls-Royce (1,1 тыс. штук) — каждому из этих брендов принадлежит не менее 10% от общего количества люксовых автомобилей в РФ.

«Среди тех брендов, которые официально представлены на российском рынке, стоит также отметить Ferrari (727 автомобилей), Aston Martin (422 автомобиля) и Lamborghini (268 автомобилей). Кроме них, в парке присутствуют и такие марки, как Buick, MG, Lotus, Bugatti, показатели которых тоже составляют менее 1 тыс. единиц», — говорится в исследовании.