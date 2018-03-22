Челябинца отдали под суд за травмы 13 юных футболистов в ДТП

Он управлял автопоездом.

В Советский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который устроил ДТП с автобусом. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Авария произошла 12 сентября 2017 года. Подсудимый управлял автопоездом МАЗ. На Троицком тракте он не выдержал дистанцию и врезался в попутный микроавтобус Ford Transit, в котором ехала детская футбольная команда «Уралочка». От удара автобус отбросило на попутный Mitsubishi Carisma.

Пострадали 13 детей в возрасте 12-14 лет.

Подсудимый вину признал и принимал меры к возмещению ущерба.

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