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Челябинца отдали под суд за травмы 13 юных футболистов в ДТП
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Челябинца отдали под суд за травмы 13 юных футболистов в ДТП 

Уралинформбюро 53 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Он управлял автопоездом.
В Советский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который устроил ДТП с автобусом. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.
Авария произошла 12 сентября 2017 года. Подсудимый управлял автопоездом МАЗ. На Троицком тракте он не выдержал дистанцию и врезался в попутный микроавтобус Ford Transit, в котором ехала детская футбольная команда «Уралочка». От удара автобус отбросило на попутный Mitsubishi Carisma.
Пострадали 13 детей в возрасте 12-14 лет.
Подсудимый вину признал и принимал меры к возмещению ущерба.
Ранее по теме: В Челябинске 13 юных спортсменов получили травмы в ДТП
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