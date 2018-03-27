«Растащили лапшу, не обращая внимания на труп»: блогер Лена Миро о последствиях ДТП под Сызранью

Известный блогер Лена Миро встала на сторону жителей Самарской области , которые растащили лапшу быстрого приготовления, рассыпавшуюся по дороге после ДТП с фурами на трассе М-5 «Урал».

Авария произошла 22 марта в районе селе Репьевка. По версии полицейских, прицеп грузовика Mercedes, который ехал со стороны Москвы Самару под управлением мужчины 1992 года рождения, отсоединился, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой DAF. А в нее врезался большегруз Volvo. Водитель DAF погиб на месте. Ему было 50 лет.

В прицепе, который и спровоцировал ДТП, находилась лапша быстрого приготовления. Она рассыпалась по дороге.

— Лучшее, что можно пожелать человеку, чтобы на его улице перевернулся грузовик с пряниками. В народе так и говорят, когда желают удачи. После ДТП жители окрестных деревень не растерялись. Набежали, растащили лапшу, не обращая внимания на труп водителя, и несколько дней уже кормятся нежданно привалившей едой. Перевернулся-таки грузовик на чьей-то улице. Пользователи соцсетей тут же подхватили волну хайпа и негодования. Что ж за люди такие в этой Сызрани , возмущаются столичные хипстеры, осуждая поведение мародёров, — рассказала о реакции пользователей интернета блогер.

Но, по ее мнению, местным жителям нужно не осуждение, а помощь.

— Если люди кидаются собирать лапшу быстрого приготовления, а потом с удовольствием едят эту отраву, то виноваты не они, а те, кто довёл их до такого скотского состояния.

Судите сами. Если бы у людей была зарплата, позволяющая спокойно купить молоко и мясо, набросились бы они собирать лапшу? То-то и оно, что нет. А раз растаскивают с энтузиазмом такое г…, значит они доведены до отчаяния своей нищетой. Нельзя осуждать людей, радующихся перевернувшемуся грузовику с едой. Не они виноваты в том, что им жрать нечего, — считает Лена Миро.