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Под Сызранью смертельное ДТП — в оторвавшийся прицеп врезались две фуры
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Под Сызранью смертельное ДТП — в оторвавшийся прицеп врезались две фуры 

АиФ-Самара 25 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 22 марта, около 16:10, неподалеку от Сызрани, на 869 километре федеральной автодороги М-5 «Урал», прицеп одного из грузовиков, следовавшего со стороны Москвы в Самару, отсоединился, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя фурами, двигавшимися во встречном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате дорожной аварии водитель одного из большегрузов погиб.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Подробности ДТП со смертельным исходом устанавливаются.
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