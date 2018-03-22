Под Сызранью смертельное ДТП — в оторвавшийся прицеп врезались две фуры

В четверг, 22 марта, около 16:10, неподалеку от Сызрани , на 869 километре федеральной автодороги М-5 «Урал», прицеп одного из грузовиков, следовавшего со стороны Москвы Самару , отсоединился, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя фурами, двигавшимися во встречном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области В результате дорожной аварии водитель одного из большегрузов погиб. На месте происшествия работают сотрудники ДПС . Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Подробности ДТП со смертельным исходом устанавливаются.