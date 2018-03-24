Ещё
Под Сызранью с места смертельного ДТП мародеры два дня воруют лапшу быстрого приготовления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Сызранью с места смертельного ДТП мародеры два дня воруют лапшу быстрого приготовления 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: 63.ru
После смертельного ДТП в Самарской области, в котором погиб дальнобойщик из Украины, проезжающие автомобилисты уже второй день растаскивают лапшу быстрого приготовления, которую перевозил один из попавших в аварию грузовиков. Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань».
Авария с участием трех грузовиков произошла 22 марта недалеко от Сызрани. У грузовой фуры Mercedes из Узбекистана во время движения оторвался прицеп и выкатился на встречную полосу. Там он врезался в фуру DAF из Украины, а затем ее протаранил ехавший следом грузовик Volvo. В аварии на месте происшествия погиб 50-летний водитель DAF, на который пришелся основной удар.
После этого мародеры начали разворовывать оказавшийся бесхозным груз из оторвавшегося прицепа — лапшу быстрого приготовления. Как отмечает издание, спустя два дня после трагедии автомобилисты, массово останавливаясь на обочине, продолжают разворовывать товар. Таким образом они создают серьезную помеху движения транспорта, так как узкая обочина в этом месте ограничена отбойником.
Газета.Ru: последние новости
Под Липецком в ДТП разбилась женская футбольная команда "Триумф", есть раненые Доллар и евро отреагировали на выборы президента России Первый из пострадавших в ДТП участников группы "Пикник" выписан из больницы
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»239
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину458
России объявили дипломатическую войну1752
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл51
Проигравший спор Грудинин сбрил усы79
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение