За вождение в нетрезвом виде житель Безенчука стал фигурантом уголовного дела

В поселке Безенчук внимание полицейских привлек легковой автомобиль, зигзагами следовавший по улице Чапаева. Машина то прижималась к обочине, то, наоборот, едва ли не оказывалась на полосе встречного движения. Инспекторы ДПС остановили авто для проверки документов. Как оказалось, их у водителя легковушки при себе не было. Зато был явный запах алкоголя и все признаки употребления спиртных напитков, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Как выяснилось, права управления мужчина был лишен за аналогичное нарушение. В этот раз пройти медицинское освидетельствования он отказался. Транспортное средство стражи порядка отправили на спецстоянку. Позже автомобилист признался, что сел за руль нетрезвым, так как срочно понадобилось съездить в аптеку за лекарством для ребенка. В настоящее время 27-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Ведется следствие.