Выбираем подержанный автомобиль. Советы автоэксперта

В свете последних событий экономическое благосостояние граждан Российской Федерации существенно пострадало. А потребность в автомобиле заставляет потенциальных автовладельцев обратить свой взор в сторону бушной автотехники. Поэтому советы специалистов лишними не будут.

При выборе машины с пробегом будьте предельно внимательны и осторожны. Люди бывают всякие и вам могут подсунуть автомобиль, состояние которого далеко от заявленного.

Прежде всего уточните информацию касательно истории понравившегося автомобиля. Лучше не верить продавцу на слово, а уточнить все данные на сайте государственной автоинспекции.

Там вы сможете выяснить: сколько у автомобиля было владельцев, попадала ли машина в ДТП и т.п. Если история машины вас устраивает переходите к следующему этапу.

Известный факт, что многие автовладельцы «наводят марафет» своей машине, прежде, чем заявить о желании продать. Поэтому нужно особенно внимательно проверить и осмотреть все важные опорные узлы, днище и состояние лакокрасочного покрова.

В заключении устройте машине тест-драйв, чтобы убедиться в соответствии реальных показателей к заявленным.