В Березниках 15-летняя девушка повредила бедро из-за столкновения двух иномарок

Утром 22 марта на улице Мира в Березниках произошло ДТП, в котором пострадала 15-летняя девушка. Также травмы получил один из водителей.

— Около восьми утра по улице Мира в сторону Свердлова двигался Chevrolet Niva. При повороте налево он не уступил дорогу встречному Hyundai Santa Fe, хотя по правилам должен был это сделать, — рассказали в краевой ГИБДД

В аварии пострадали два человека. Водитель Chevrolet получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы головы, а 15-летняя пассажирка Hyundai — ушиб тазобедренного сустава. Сейчас водитель находится в больнице, девушке назначено амбулаторное лечение.

Ранее на трассе в Прикамье столкнулись иномарка и пассажирский автобус, пострадали пять человек.