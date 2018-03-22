Ещё
В Березниках 15-летняя девушка повредила бедро из-за столкновения двух иномарок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию

В Березниках 15-летняя девушка повредила бедро из-за столкновения двух иномарок 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Утром 22 марта на улице Мира в Березниках произошло ДТП, в котором пострадала 15-летняя девушка. Также травмы получил один из водителей.
— Около восьми утра по улице Мира в сторону Свердлова двигался Chevrolet Niva. При повороте налево он не уступил дорогу встречному Hyundai Santa Fe, хотя по правилам должен был это сделать, — рассказали в краевой ГИБДД.
В аварии пострадали два человека. Водитель Chevrolet получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы головы, а 15-летняя пассажирка Hyundai — ушиб тазобедренного сустава. Сейчас водитель находится в больнице, девушке назначено амбулаторное лечение.
Ранее на трассе в Прикамье столкнулись иномарка и пассажирский автобус, пострадали пять человек.
59.ru: последние новости
«Слова подлых трусов не комментирую»: глава МВД края – об анонимном посте про запрет погонь за лихачами В Прикамье из-за коммунальной аварии без воды остались 1300 человек Пермяк, устроивший ДТП со скорой в центре города: «Я натворил страшные дела»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии68
Савченко задержана332
Мэй может остаться без поддержки34
Обязательное медстрахование предложили отменить336
Генсек НАТО призвал Россию к ответу335
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение