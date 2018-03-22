По нарушениям водителей маршруток в Дербенте составлено почти 140 протоколов

По нарушениям водителей маршруток в Дербенте составлено почти 140 протоколовПочти 140 нарушений правил дорожного движения водителями маршрутного такси пресечено сотрудниками Госавтоинспекции

Управлением ГИБДД по РД было организовано профилактического мероприятие «Маршрутка» в г. Дербенте.

«Выявлено 139 нарушений, допущенных водителями пассажирских транспортных средств. Также будет прекращена регистрация 6 автобусов, так как они не отвечают требованиям безопасности», — рассказали нам в пресс-службе мэрии города.