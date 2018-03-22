Стоит отказаться от телефонов и наушников на «пешеходе»

ДПС Республики Карелии , провели очередную акцию на дорогах, под название «Сохрани жизнь!». Акция затронула пешеходов, которым рассказали, как правильно и безопасно перейти проезжую часть.

Так, в ГИБДД, призывают соблюдать несколько правил:

Прежде чем начать переходить дорогу, нужно убедиться, что автомобиль намерен вас пропустить и вы находитесь в поле зрения водителя.

Когда вы переходите дорого (даже по «зебре»), нужно контролировать весь процесс.

Если вы переходите дорогу с несколькими полосами, не стоит быстро перебегать дорогу, не стоит резко выходить из — за крайнего автомобиля.

— Граждане, когда вы переходите дорогу, старайтесь не разговаривать по телефону, и не переходите дорогу в наушниках.