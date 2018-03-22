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Стоит отказаться от телефонов и наушников на «пешеходе»
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Стоит отказаться от телефонов и наушников на «пешеходе» 

Карельские вести 1 час назад
ДПС Республики Карелии, провели очередную акцию на дорогах, под название «Сохрани жизнь!». Акция затронула пешеходов, которым рассказали, как правильно и безопасно перейти проезжую часть.
Так, в ГИБДД, призывают соблюдать несколько правил:
Прежде чем начать переходить дорогу, нужно убедиться, что автомобиль намерен вас пропустить и вы находитесь в поле зрения водителя.
Когда вы переходите дорого (даже по «зебре»), нужно контролировать весь процесс.
Если вы переходите дорогу с несколькими полосами, не стоит быстро перебегать дорогу, не стоит резко выходить из — за крайнего автомобиля.
— Граждане, когда вы переходите дорогу, старайтесь не разговаривать по телефону, и не переходите дорогу в наушниках.
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