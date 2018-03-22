81-летний водитель «ВАЗа» спровоцировал смертельное ДТП на Южном Урале 

81-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21214», по предварительным данным, стал виновником смертельной аварии в Коркинском районе, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ДТП произошло днём в четверг, 22 марта, на 8-м километре автодороги «Коркино — Первомайский». По данным полиции, мужчина 1937 года рождения на отечественной легковушке выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lanos.
«В результате аварии 39-летний водитель иномарки и 70-летняя пассажирка «ВАЗа» погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу, — отмечают стражи правопорядка. — У водителя Chevrolet остались дети 5 и 14 лет».
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, вскоре перед судом в Челябинске предстанет водитель грузовика, который врезался в автобус с детьми.