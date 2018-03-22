Правомочен ли автоинспектор отобрать автомобиль если водительское удостоверение осталось дома

Сразу хотелось бы предвосхитить аргументы «серьезных» людей, которые никогда в жизни не позволяют себе сесть за руль без удостоверения водителя. Это все сказки! Все мы люди и забыть права в другой одежде или еще как, вполне может любой человек.

Как относится к этому Закон? Может ли автоинспектор отправить машину на штрафстоянку?

На самом деле в КоАП прописано, что забывчивость карается штрафом 500 рублей. А если штраф оплачен в двадцатидневный срок, то и того нелепое приключение обойдется в 250 рублей. Это в случае, если права просто забыли.

Если за рулем автовладелец не имеющий вообще удостоверения, то тут согласно Закона штрафные санкции составят 5-15000 рублей.

А если машиной управляет автовладелец, которого лишили водительских прав за нарушение, то тут штрафные санкции составят 30000 рублей.

Также за подобное нарушение возможны санкции в виде принудительных работ до 200 часов, либо заключение под стражу на 15 суток.