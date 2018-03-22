Военнослужащего, который снес ограждение на Волжском шоссе, лишили прав

История начиналась с того, что в начале декабря на Волжском шоссе, в районе ул. Тихвинской, произошла авария. На глазах активистов «Ночного патруля», вазовская легковушка на большой скорости влетела в ограждение: кузов машины сильно деформировался, сработали подушки безопасности.

Представители общественного движения бросились помогать водителю, но молодой человек вылез из-за руля сам, сообщил, что помощь ему не нужна и сразу бросился звонить знакомым.

По словам очевидцев, мужчина не справился с управлением, потому что еле стоял на ногах. Мутные глаза, шаткая походка и ароматный шлейф веселого вечера намекали на состояние алкогольного опьянения. Ко всему прочему, водитель оказался еще и в форме военного. Шевроны на его куртке выдали причастность к одному из полков ПВО.

— «Что охраняете»? — поинтересовались активисты.

— «Небо», — ответил водитель.

— «А почему пьяным за рулем ездишь»?

— «Да тут доехать»…

— «Ты посмотри, что натворил».

— «Я вижу», — сообщил молодой человек и при виде сотрудников полиции принялся убирать шевроны в карман куртки.

Инспекторам ДПС он сообщил другую версию. Водитель убеждал их, что не имеет к машине никакого отношения и просто проходил мимо. Доводы о том, что есть очевидцы, его не убедили. Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования.