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Военнослужащего, который снес ограждение на Волжском шоссе, лишили прав
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Военнослужащего, который снес ограждение на Волжском шоссе, лишили прав 

Волга Ньюс 1 час назад
История начиналась с того, что в начале декабря на Волжском шоссе, в районе ул. Тихвинской, произошла авария. На глазах активистов «Ночного патруля», вазовская легковушка на большой скорости влетела в ограждение: кузов машины сильно деформировался, сработали подушки безопасности.
Представители общественного движения бросились помогать водителю, но молодой человек вылез из-за руля сам, сообщил, что помощь ему не нужна и сразу бросился звонить знакомым.
По словам очевидцев, мужчина не справился с управлением, потому что еле стоял на ногах. Мутные глаза, шаткая походка и ароматный шлейф веселого вечера намекали на состояние алкогольного опьянения. Ко всему прочему, водитель оказался еще и в форме военного. Шевроны на его куртке выдали причастность к одному из полков ПВО.
— «Что охраняете»? — поинтересовались активисты.
— «Небо», — ответил водитель.
— «А почему пьяным за рулем ездишь»?
— «Да тут доехать»…
— «Ты посмотри, что натворил».
— «Я вижу», — сообщил молодой человек и при виде сотрудников полиции принялся убирать шевроны в карман куртки.
Инспекторам ДПС он сообщил другую версию. Водитель убеждал их, что не имеет к машине никакого отношения и просто проходил мимо. Доводы о том, что есть очевидцы, его не убедили. Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
В марте Промышленный суд Самары вынес решение по этому делу. Мужчину лишили водительского удостоверения на полтора года и обязали выплатить штраф в 30 тыс. рублей.
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