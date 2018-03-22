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Детское кресло спасло жизнь ребенку в серьезной аварии под Нижним Тагилом
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Детское кресло спасло жизнь ребенку в серьезной аварии под Нижним Тагилом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Детское кресло спасло жизнь ребенку в серьезной аварии под Нижним ТагиломПо данным ведомства, авария произошла около полудня на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда. 31-летняя женщина-водитель внедорожника марки «Хундай» не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилями «Хундай-Акцент» и «Тойотой».
В результате аварии пострадала двухлетняя пассажирка «Тойтоты» и еще одна женщина из этой машины. Девочка получила ушибы, женщине диагностирован перелом ноги. Сотрудники ГИБДД считают, что жизнь ребенка спасло детское кресло, благодаря которому серьезных травм удалось избежать. Остальные члены семьи не пострадали.
По мнению сотрудников ведомства, одним из основных факторов аварии стала плохая погода: снег, скользкая дорога и плохая видимость. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Как сообщила «Русская планета», восемь машин столкнулись на Можайском шоссе на западе столицы, в сторону центра перекрыто движение по трем полосам.
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