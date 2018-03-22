Очевидцы аварии с КамАЗом в Вологде: «Кабина грузовика поднялась выше первого этажа» 

Большегруз со строительным мусором опрокинулся сегодня днем в центре Вологды. КамАЗ разрушил крыльцо торгового центра «Старый рынок».
По словам очевидцев, рабочие пытались поднять на борт машины огромный металлический контейнер с мусором. Но груз оказался слишком тяжелым. Передняя часть машины под весом контейнера оторвалась от земли, и какое-то время висела в воздухе. Потом большегруз с металлическим контейнером рухнул набок, разломав деревянное крыльцо торгового центра.
«Груз был очень тяжелый, рабочие долго пытались его на машину затащить, и КамАЗ раскачивался под тяжестью груза. В итоге контейнер перевесил, передняя часть машины поднялась над землей под большим углом. Кабина была на уровне крыши крыльца. После этого грузовик рухнул набок с большим грохотом», — рассказала нам очевидец, назвавшая себя Татьяной.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Водитель грузовика от комментариев отказался.
Напомним, сообщение об аварии инспекторам ГИБДД поступило около 14 часов. Происшествие не является ДТП. Пострадавших нет.