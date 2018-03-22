Очевидцы аварии с КамАЗом в Вологде: «Кабина грузовика поднялась выше первого этажа»

Большегруз со строительным мусором опрокинулся сегодня днем в центре Вологды . КамАЗ разрушил крыльцо торгового центра «Старый рынок».

По словам очевидцев, рабочие пытались поднять на борт машины огромный металлический контейнер с мусором. Но груз оказался слишком тяжелым. Передняя часть машины под весом контейнера оторвалась от земли, и какое-то время висела в воздухе. Потом большегруз с металлическим контейнером рухнул набок, разломав деревянное крыльцо торгового центра.

«Груз был очень тяжелый, рабочие долго пытались его на машину затащить, и КамАЗ раскачивался под тяжестью груза. В итоге контейнер перевесил, передняя часть машины поднялась над землей под большим углом. Кабина была на уровне крыши крыльца. После этого грузовик рухнул набок с большим грохотом», — рассказала нам очевидец, назвавшая себя Татьяной.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Водитель грузовика от комментариев отказался.