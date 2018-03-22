Ещё
Очевидцы аварии с КамАЗом в Вологде: «Кабина грузовика поднялась выше первого этажа»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию

Очевидцы аварии с КамАЗом в Вологде: «Кабина грузовика поднялась выше первого этажа» 

Вологда.рф 1 час назад
Большегруз со строительным мусором опрокинулся сегодня днем в центре Вологды. КамАЗ разрушил крыльцо торгового центра «Старый рынок».
По словам очевидцев, рабочие пытались поднять на борт машины огромный металлический контейнер с мусором. Но груз оказался слишком тяжелым. Передняя часть машины под весом контейнера оторвалась от земли, и какое-то время висела в воздухе. Потом большегруз с металлическим контейнером рухнул набок, разломав деревянное крыльцо торгового центра.
«Груз был очень тяжелый, рабочие долго пытались его на машину затащить, и КамАЗ раскачивался под тяжестью груза. В итоге контейнер перевесил, передняя часть машины поднялась над землей под большим углом. Кабина была на уровне крыши крыльца. После этого грузовик рухнул набок с большим грохотом», — рассказала нам очевидец, назвавшая себя Татьяной.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Водитель грузовика от комментариев отказался.
Напомним, сообщение об аварии инспекторам ГИБДД поступило около 14 часов. Происшествие не является ДТП. Пострадавших нет.
Вологда.рф: последние новости
Школьник попал под машину в Вологде Пенсионерка погибла при столкновении «Газели» и грузовика в Череповце Почти полсотни водителей ездили по Вологде на неисправных автомобилях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии73
Савченко задержана335
Мэй может остаться без поддержки36
Обязательное медстрахование предложили отменить339
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога236
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение