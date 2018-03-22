Мужчина пострадал, спрыгнув в зал заседаний парламента в Нидерландах

Неизвестный мужчина прервал заседание в голландском парламенте, спрыгнув сверху в зал, где находились депутаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как стало известно, инцидент произошел во время выступления одного из парламентариев. Собравшиеся услышали громкий вздох, а затем крики. Как выяснилось, их источником был мужчина, который попытался спрыгнуть в зал, привязав себя веревкой к перилам. При прыжке он пострадал и был госпитализирован.

Сообщается, что многие депутаты, которые стали очевидцами инцидента, до сих пор пребывают в глубоком шоке. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.