Ещё
Мужчина пострадал, спрыгнув в зал заседаний парламента в Нидерландах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию

Мужчина пострадал, спрыгнув в зал заседаний парламента в Нидерландах 

Российская Газета 1 час назад
Неизвестный мужчина прервал заседание в голландском парламенте, спрыгнув сверху в зал, где находились депутаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Как стало известно, инцидент произошел во время выступления одного из парламентариев. Собравшиеся услышали громкий вздох, а затем крики. Как выяснилось, их источником был мужчина, который попытался спрыгнуть в зал, привязав себя веревкой к перилам. При прыжке он пострадал и был госпитализирован.
Сообщается, что многие депутаты, которые стали очевидцами инцидента, до сих пор пребывают в глубоком шоке. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Российская Газета: последние новости
Под Белгородом офицер погиб, спасая солдата В ДТП с автобусом в Таиланде погибли 19 человек Опубликовано видео ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии73
Савченко задержана335
Мэй может остаться без поддержки36
Обязательное медстрахование предложили отменить339
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога236
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение