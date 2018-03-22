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В Иркутске пенсионер угодил под колеса троллейбуса
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В Иркутске пенсионер угодил под колеса троллейбуса 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
22 марта близ остановки Орбита на улице Советской, троллейбус наехал на пешехода. Об этом сообщают Вести Иркутск.
За рулем машины была женщина-водитель. Отъезжая от остановки она заметила, что в неположенном месте пожилой мужчина начал переходить дорогу. По словам женщины, она несколько раз посигналила, пытаясь привлечь его внимание, попыталась затормозить, но троллейбус все равно сбил пешехода, который так и не решил повернуть обратно с дороги. Буквально в ста метрах от места ДТП находится пешеходный переход со светофором.
В результате наезда мужчина получил травмы и его госпитализировали. Его состояние уточняется.
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